L’Abc affronta il Don Bosco Livorno

Lanazione.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si alza il sipario sulla nuova stagione di Serie C, che quest’anno vedrà protagoniste tre formazioni del Circondario, tutte in campo stasera per la prima giornata. Partiamo dalle due gare delle 18, che coinvolgeranno Abc Solettificio Manetti e Folgore Boldrini Selleria. I gialloblù castellani, freschi di qualificazione alle final four di Coppa Toscana, ospiteranno al Pala Betti il Don Bosco Livorno, mentre i biancoverdi fucecchiesi riceveranno la visita del neopromosso Sei Rose Rosignano. L’Abc, retrocessa dalla B Interregionale dopo un’ultima amara stagione, punta a un campionato di vertice e si troverà di fronte una compagine imbottita di giovani e giovanissimi, nel solco ormai tracciato da anni dalla società labronica, che dovrà però fare a meno di due pedine importanti come Artioli e Dadomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217abc affronta il don bosco livorno

© Lanazione.it - L’Abc affronta il Don Bosco Livorno

In questa notizia si parla di: affronta - bosco

Cerca Video su questo argomento: L8217abc Affronta Don Bosco