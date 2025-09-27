L’Abc affronta il Don Bosco Livorno

Si alza il sipario sulla nuova stagione di Serie C, che quest’anno vedrà protagoniste tre formazioni del Circondario, tutte in campo stasera per la prima giornata. Partiamo dalle due gare delle 18, che coinvolgeranno Abc Solettificio Manetti e Folgore Boldrini Selleria. I gialloblù castellani, freschi di qualificazione alle final four di Coppa Toscana, ospiteranno al Pala Betti il Don Bosco Livorno, mentre i biancoverdi fucecchiesi riceveranno la visita del neopromosso Sei Rose Rosignano. L’Abc, retrocessa dalla B Interregionale dopo un’ultima amara stagione, punta a un campionato di vertice e si troverà di fronte una compagine imbottita di giovani e giovanissimi, nel solco ormai tracciato da anni dalla società labronica, che dovrà però fare a meno di due pedine importanti come Artioli e Dadomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

