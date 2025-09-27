Lab Creation per il futuro dei ragazzi | 13 studenti premiati col certificato Cambridge English
MESAGNE - L'associazione Collettivo Music'Arte di Mesagne festeggia “orgoglio un risultato che va ben oltre la semplice certificazione: tredici giovani studenti del laboratorio di inglese, tenuto presso il laboratorio urbano Lab Creation nel cuore di Mesagne, hanno ottenuto la prestigiosa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: creation - futuro
Un grande ritorno alla Festa del Cinema di Roma. Jim Sheridan porta nel Concorso Progressive Cinema il suo nuovo film, "Re-creation" ? Autore di celebri pellicole, soprattutto negli anni Novanta, come "Il mio piede sinistro", "Nel nome del padre" e "The Bo Vai su Facebook
Nuovo laboratorio per i ragazzi con le tecnologie del futuro - Auditore si inaugura un nuovo laboratorio che avvicina i ragazzi alle attrezzature che troveranno nei futuri luoghi di lavoro, riducendo la ... Da ilrestodelcarlino.it
Bene lo Spezia Lab Future. Entra nella U17 Eccellenza - Risultato importante a Fucecchio nella tre giorni di spareggi per l’ammissione. Riporta lanazione.it