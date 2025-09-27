«L’obbligo vaccinale fu un errore, la Lombardia voleva la Zona rossa ma il governo disse di no, il lockdown che ne seguì fu una scelta “politica”». Dalla desecretazione dei verbali degli ex membri della task force e del Cts davanti alla commissione Covid emergono altri pezzi di puzzle che provano a ricomporre le verità nascoste sulla pandemia. A inguaiare nuovamente l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Sanità Roberto Speranza questa volta è Giovanni Rezza, già dirigente di ricerca dell’Istituto superiore di Sanità, che lo scorso aprile ha ricostruito alcuni passaggi che portarono alla mancata tempestiva chiusura della Val Seriana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Zona rossa andava chiusa ma Conte disse di no