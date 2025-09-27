La Zona rossa andava chiusa ma Conte disse di no
«L’obbligo vaccinale fu un errore, la Lombardia voleva la Zona rossa ma il governo disse di no, il lockdown che ne seguì fu una scelta “politica”». Dalla desecretazione dei verbali degli ex membri della task force e del Cts davanti alla commissione Covid emergono altri pezzi di puzzle che provano a ricomporre le verità nascoste sulla pandemia. A inguaiare nuovamente l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Sanità Roberto Speranza questa volta è Giovanni Rezza, già dirigente di ricerca dell’Istituto superiore di Sanità, che lo scorso aprile ha ricostruito alcuni passaggi che portarono alla mancata tempestiva chiusura della Val Seriana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: zona - rossa
Rissa alla fermata dei pullman, encomio all’autista che l’ha sedata. I sindacati chiedono una zona rossa
Virus West Nile, la zona rossa: “Non creiamo allarmismi, ma facciamo tutti prevenzione”
A Pisa torna la zona rossa. I residenti: “Bene ma non basta, serve una vera strategia”
“Zona Rossa” in San Leonardo: allontanate 5 persone - X Vai su X
Cinque allontanamenti e due denunce, il bilancio dei controlli di ieri nella zona rossa di piazza del Carmine, a #Cagliari - facebook.com Vai su Facebook
Zona rossa, l'ipotesi: si rifà ma non più all'Arcella. Giordani duro: «Le cose che non servono non si ripropongono» - La zona rossa torna ad agitare l'agenda della politica cittadina e il sindaco Giordani esprime un giudizio netto. Riporta ilgazzettino.it
Zona rossa di Lignano, 22 allontanamenti durante l'estate - Si è chiusa l'attività del posto di Polizia di Lignano Sabbiadoro (Udine) che, nell'estate 2025, è rimasto aperto dal 1 luglio al 1 settembre, assicurando 2 Volanti dedicate al controllo del ... Come scrive ansa.it