La notizia era nell’aria, visto il piglio da leader che aveva dimostrato a tutti nelle amichevoli precampionato e finalmente è diventato ufficiale. Con un comunicato stampa la Victoria Libertas ratifica la nomina a capitano della squadra, per la stagione 2025-2026 di Lorenzo Bucarelli. Il DS Nicola Egidio commenta così nella nota apparsa ieri su tutti i canali della società: "Assegniamo questa prestigiosa carica a Lorenzo Bucarelli; riteniamo sia nel momento giusto della sua carriera per ricoprire un ruolo di tale importanza. Lorenzo già nella passata stagione si è distinto per senso di responsabilità e attaccamento al Club". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Vuelle ha scelto il suo capitano: Bucarelli