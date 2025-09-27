La voce di Hind Rajab scuote le sale | Una storia che ci dà speranza
’La voce di Hind Rajab’, Leone d’argento all’ultimo festival di Venezia è in sala dal 25 settembre con la distribuzione della bolognese I Wonder Pictures. Questa sera al Pop Up Cinema Medica 4k di Bologna il film di Kaouther Ben Hania sarà accompagnato dalle due attrici Saja Kilani e Clara Khuri: il programma si apre alle 19 con una prima proiezione seguita da un incontro con gli spettatori. Alle 21,30, poi, le interpreti introdurranno il film e, al termine della proiezione, dialogheranno con il pubblico in sala. L’ultima proiezione sarà alle 23,45 e sarà possibile partecipare all’incontro previsto dopo la proiezione delle 21,30 fino a esaurimento posti, arrivando quindi un po’ prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Voce di hind rajab emoziona venezia 82 con la storia di 10.000 bambini uccisi
Brad Pitt e Joaquin Phoenix sostengono The Voice of Hind Rajab: "Il cinema deve dar voce alle vittime di Gaza"
Festival di Venezia: alla fine entra Gaza, grazie alla voce straziante di Hind
