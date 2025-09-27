La voce di Hind Rajab recensione | il film di denuncia dell’orrore di Gaza vincitore a Venezia ’82 non lascia indifferenti
La nostra recensione di La voce di Hind Rajab, il film di Kaouther Ben Hania che ha scosso Venezia 82 portandosi a casa il Leone d’argento: una storia vera straziante e a suo modo orripilante, che però fa sorgere più di un dubbio sulle implicazioni etiche del racconto. Lo davano tutti per sicuro vincitore di Venezia 82, invece La voce di Hind Rajab si è portato a casa un comunque prestigioso Leone d’argento con il solito, immancabile strascico di polemiche. Il perché è presto detto, il sesto film della regista Kaouther Ben Hania racconta la storia devastante della bambina del titolo attraverso le telefonate (reali) fatte ai volontari della Mezzaluna Rossa da parte della piccola. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: voce - hind
Voce di hind rajab emoziona venezia 82 con la storia di 10.000 bambini uccisi
Brad Pitt e Joaquin Phoenix sostengono The Voice of Hind Rajab: "Il cinema deve dar voce alle vittime di Gaza"
Festival di Venezia: alla fine entra Gaza, grazie alla voce straziante di Hind
La voce di Hind Rajab è un film doloroso, urgente e necessario. Non c'è bisogno di aggiungere nient'altro se non il consiglio di andarlo a vedere a tutti i costi. #cinefacts #lavocedihindrajab Vai su Facebook
Arriva nei cinema italiani La voce di Hind Rajab, il film di Kaouther Ben Hania che ha scosso l’ultimo Festival di Venezia, portando a casa il Leone d’argento, il secondo premio della kermesse assegnato dalla giuria di Alexander Payne. ? Da giovedì 25 sette - X Vai su X
“La voce di Hind Rajab”: la recensione di Paolo Mereghetti - La “voce” è quella di una bambina di sei anni che, il 29 gennaio 2024, tenne inchiodati al telefono i membri della Mezzaluna Rossa palestinese (la loro Croce Rossa) chiedendo di essere salvata. Da iodonna.it
La voce di Hind Rajab, la recensione del film sulla storia palestinese vincitore a Venezia 82 - Gran Premio della Giuria alla 82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, La voce di Hind Rajab, scritto ... Si legge su ciakmagazine.it