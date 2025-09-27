La voce di Hind Rajab recensione | il film di denuncia dell’orrore di Gaza vincitore a Venezia ’82 non lascia indifferenti

La nostra recensione di La voce di Hind Rajab, il film di Kaouther Ben Hania che ha scosso Venezia 82 portandosi a casa il Leone d’argento: una storia vera straziante e a suo modo orripilante, che però fa sorgere più di un dubbio sulle implicazioni etiche del racconto. Lo davano tutti per sicuro vincitore di Venezia 82, invece La voce di Hind Rajab si è portato a casa un comunque prestigioso Leone d’argento con il solito, immancabile strascico di polemiche. Il perché è presto detto, il sesto film della regista Kaouther Ben Hania racconta la storia devastante della bambina del titolo attraverso le telefonate (reali) fatte ai volontari della Mezzaluna Rossa da parte della piccola. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

