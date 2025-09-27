La voce di Hind Rajab | l’eco disperata di un orrore senza regole

Incentrato su un reale episodio relativo al genocidio in corso a Gaza, il film di Kaouther Ben Hania ci pone di fronte a un atroce interrogativo: si può conservare un barlume di speranza in una guerra priva di regole? Con l'eccezione delle immagini finali, una manciata di secondi di filmati girati nella Striscia di Gaza, i quasi novanta minuti de La voce di Hind Rajab si svolgono interamente nell'ufficio di un centralino della Mezzaluna Rossa a Ramallah, in Cisgiordania, ricostruito dalla regista Kaouther Ben Hania in uno studio cinematografico in Tunisia. La Mezzaluna Rossa, ramo 'gemello' della Croce Rossa nella più importante organizzazione umanitaria del pianeta, costituisce per definizione non solo un simbolo di speranza, ma uno degli strumenti più concreti ed essenziali alla salvaguardia dei diritti umani nelle aree segnate da conflitti; un memorandum per ribadire che, perfino . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La voce di Hind Rajab: l’eco disperata di un orrore senza regole

