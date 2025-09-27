La vita privata di Paolo Belli | età moglie figlio Ballando con le stelle Instagram

Simpatico, autoironico e travolgente sul palco, da oltre quarant’anni Paolo Belli porta energia e buonumore in progetti musicali e televisivi. Sorriso sempre presente, ma anche una vita privata intensa, che vanta un amore profondo, momenti di difficoltà e gioie che superano qualsiasi applauso. Al. 🔗 Leggi su Today.it