La vita privata di Maurizio Ferrini | l'amore per la compagna Sara Guglielmi dopo l'ex moglie Carla Urban

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Ferrini, noto ai più come La Signora Coriandoli, è stato sposato per nove anni con la giornalista Carla Urban, dalla quale nel 1994 si è separato. Diversi anni dopo ha incontrato la sua attuale compagna, Sara Gugliemi. L'attore non ha avuto figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

