La vita privata di Filippo Magnini | età moglie Giorgia Palmas ex Federica Pellegrini figli Ballando con le Stelle
Dopo avere lasciato la vasca, Filippo Magnini è pronto a mettersi alla prova in un’arena del tutto diversa: quella del ballo. Il 27 settembre 2025 debutta a “Ballando con le Stelle”, in coppia con la ballerina Alessandra Tripoli. Una nuova avventura che lo riporta sotto i riflettori, questa volta. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: vita - privata
Anna Falchi: età, vita privata, carriera e segreti della conduttrice Rai
Nancy Brilli racconta la sua evoluzione tra vita privata e professionale
Vincenzo Schettini, Vita Privata: Ecco Chi E’ Il Compagno!
ICYMI: Una vita privata movimentata per una donna consapevole che ha sempre scelto con libertà. Dal trauma, giovanissima, di un abuso, al lungo sodalizio con il regista napoletano. “Alain? Visconti lo spinse a corteggiarmi” Vai su Facebook
La vita privata di Claudia Cardinale: il rapimento, il figlio nato da una violenza e l'amore con Cristaldi e Squitieri - X Vai su X
Filippo Magnini a Ballando con le stelle. Chi è l'ex nuotatore? Età, figli, moglie, il nuoto, cosa fa adesso - Questa sera torna l'iconico dancing show di Rai 1, Ballando con le stelle, e, tra i nuovi concorrenti, c'è anche ... Secondo ilmessaggero.it