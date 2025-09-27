La vita di Gigi D’Alessio sul grande schermo | nel 2026 il biopic ‘Solo se canti tu’ con Matteo Paolillo protagonista
Tempo di lettura: 3 minuti La vita di Gigi D’Alessio è pronta a essere raccontata sul grande schermo. Il titolo provvisorio del biopic, ‘ Solo se canti tu’, svela subito la promessa di un racconto intimo, che esplora le radici, le sfide e il successo del cantante napoletano, uno degli artisti più amati d’Italia. La regia è affidata a Luca Miniero, già regista di Benvenuti al Sud. A interpretare il giovane D’Alessio sarà Matteo Paolillo, il volto di Edoardo Conte in ‘Mare Fuori’, che con il suo talento e la sua energia darà vita ai primi passi di Gigi nel mondo della musica. Racconterà la parte più intima e sconosciuta della carriera di D’Alessio: dai suoi inizi nei pianobar e ai matrimoni, all’incontro con Mario Merola, figura fondamentale per il suo percorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
