Reduce da una serie di esperienze televisive che l'hanno vista a Le Iene e in alcuni sketch di Paperissima, la ballerina Sofia Bartoli sarà sul set del nuovo film di Enrico Vanzina e nel salotto di 'Avanti un altro', trasmissione condotta da Paolo Bonolis. "È un periodo davvero positivo, sono molto felice. Ogni esperienza che sto vivendo mi fa crescere e lascia in me qualcosa di prezioso. Anni fa non avrei mai immaginato di poter arrivare a fare tutto questo, e oggi, guardandomi indietro, sono orgogliosa di ogni traguardo raggiunto e di quelli che ancora mi attendono. Quest'anno è stato ricco di opportunità: sono stata selezionata come concorrente per il ruolo di velina bionda a Striscia la Notizia e, anche se non è andata come speravo, è stata per me una grandissima soddisfazione essere lì e provarci.

La versione di Sofia: "Dalle Iene a Vanzina, che anno fantastico"