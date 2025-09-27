La versione di Sofia | Dalle Iene a Vanzina che anno fantastico
Reduce da una serie di esperienze televisive che l’hanno vista a Le Iene e in alcuni sketch di Paperissima, la ballerina Sofia Bartoli sarà sul set del nuovo film di Enrico Vanzina e nel salotto di ’Avanti un altro’, trasmissione condotta da Paolo Bonolis. "È un periodo davvero positivo, sono molto felice. Ogni esperienza che sto vivendo mi fa crescere e lascia in me qualcosa di prezioso. Anni fa non avrei mai immaginato di poter arrivare a fare tutto questo, e oggi, guardandomi indietro, sono orgogliosa di ogni traguardo raggiunto e di quelli che ancora mi attendono. Quest’anno è stato ricco di opportunità: sono stata selezionata come concorrente per il ruolo di velina bionda a Striscia la Notizia e, anche se non è andata come speravo, è stata per me una grandissima soddisfazione essere lì e provarci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: versione - sofia
Come dire, se la suonano e se la cantano. Ormai i talk sono giornalisti che parlano con giornalisti. In versione tuttologa. Nuova frontiera. La prossima? Il conduttore che parla con il suo ologramma? - X Vai su X
La Stampa. . C’è una madre, Patrizia Pignalosa, che da tre giorni lancia appelli sui social: «Aiutatemi a ritrovare mia figlia, è scomparsa e il telefono risulta spento». E poi c’è una giovane studentessa di Lettere di 20 anni, Sofia Napolitano, che nella serata di m - facebook.com Vai su Facebook
Pompei versione Vanzina: «Perfetta per un festival» - Il red carpet ed i riflettori puntati all’ingresso del MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata hanno segnato ieri il debutto del primo «Festival internazionale del cinema di Pompei», iniziato ieri ... Segnala ilmattino.it
Pompei versione Vanzina: «Perfetta per un festival» - Tredici i cortometraggi in concorso, tre i panel in programma: sul legame tra il cinema ed il linguaggio, per raccontare l’influenza che il primo ha avuto sulla lingua parlata nella storia; sul ... Secondo ilmattino.it