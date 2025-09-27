La verità su Sempio Garlasco colpo di scena a Quarto Grado | Mario Venditti telefona in diretta La rivelazione dell’ex pm indagato

Mario Venditti rompe il silenzio. L’ex procuratore di Pavia finito al centro di un’inchiesta della Procura di Brescia legata al delitto di Garlasco, ha parlato in tv. È indagato per corruzione in atti giudiziari: secondo gli inquirenti avrebbe ricevuto denaro in cambio della decisione di chiedere e ottenere l’archiviazione delle accuse nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007. Ieri sono state effettuate anche delle perquisizioni. In serata Venditti ha scelto poi di parlare pubblicamente. Intervenuto in diretta al telefono a Quarto Grado, ha commentato la vicenda che lo vede coinvolto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it