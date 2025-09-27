La Valbormida ora si blinda dopo l’alluvione | tutti a caccia delle paratie
L’imprenditore Enrico Bertone ha iniziato a produrle per sè, nel 2016. Tra i negozianti alluvionati ora in molti pensano a proteggere le attività. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
