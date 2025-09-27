la valanga vitulanese di corsa al santuario di san cosma a damiano un mix di culto tradizione e sport

Tempo di lettura: < 1 minuto Un misto tra culto, tradizione e sport: un evento che si ripete negli anni e che, c’è da esserne sicuri, andrà avanti ancora per molto tempo. La Valanga Vitulanese rende onore a San Cosma e Damiano con una sgambata che porta gli atleti a partire da Vitulano, Cautano e Foglianise per arrivare fino al santuario a Tocco Caudio. Una corsa nel segno della fede, ma anche del ristoro, visto che gli atleti, dopo la fatica e dopo essersi regalati un momento di preghiera con la santa messa, posso dedicarsi anche ai piaceri della tavola grazie al banchetto offerto dalla famiglia Sala in Contrada Maiori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

