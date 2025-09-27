la v nera riabbraccia anche taylor e va alla ricerca della supercoppa

Si ricomincia, allora, dall’ Unipol Forum di Assago. Si ricomincia da capitan (ex) Belinelli che raddoppia i titoli. Lo avevamo lasciato ambassador bianconero e debuttante a Roma, in casa dello sponsor Olidata. Lo ritroviamo ambassador bis per Sky. Beli entra nella squadra di Sky Sport Basket, con l’ulteriore qualifica di guest star. E’ l’unico italiano ad aver vinto un titolo Nba, ha smesso da poco e conosce la pallacanestro come le sue tasche. Sa parlare (che non è da tutti) e sarà un valore aggiunto per la nostra pallacanestro. Chissà cosa proverà Beli, oggi, quando alle 20,45 sarà alzata la palla due tra Olimpia e Virtus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

