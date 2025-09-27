La tragedia di Martina Colombari | suo figlio ha tentato il suicidio momenti bui per l’attrice

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy, racconta la sua discesa nella dipendenza, un tentato suicidio e il percorso di recupero: una narrazione dura ma anche la speranza di ricucire i rapporti familiari. Leggi anche: Martina Colombari e il dramma vissuto con il figlio Achille Costacurta: il racconto è straziante Il nome di Martina Colombari è noto al grande pubblico per la carriera da modella e attrice, ma nelle ultime settimane è tornato d’attualità per motivi drammatici e privati. Il figlio Achille, ventenne e unico figlio di Martina e dell ’ex calciatore Billy Costacurta, infatti, ha raccontato di aver attraversato mesi di dipendenza e di aver tentato di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Donnapop.it

