Massa, 27 settembre 2025 – Televisori accesi e occhi puntati su Rai 1 dove stasera a partire dalle ore 20.35 in pista a Ballando con le stelle c'è anche Francesca Fialdini. Da conduttrice televisiva, il suo “Da noi. a ruota libera” va in onda la domenica pomeriggio alle 17.20 sempre su Rai Uno. «Mi sto impegnando seriamente – ha dichiarato la Fialdini a poche ore dall'inizio dello show – è una cosa che prendo seriamente perché rispetto tantissimo il lavoro che c'è dietro e poi è il più bel programma del sabato sera». Attesa e curiosità tra il pubblico, soprattutto quello massese, per come la bella e brava conduttrice a cui non manca certo il carattere, se la vedrà con la giuria e non tanto con la presidente Carolyn Smith, con Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, bensì con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che famosi per non avere mezze misure, ti amano o di odiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Toscana a 'Ballando con le stelle': Francesca Fialdini è pronta a stupire nello show Rai

