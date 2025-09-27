La Ternana in casa della capolista | Sarà un banco di prova importante
I rossoverdi, rilanciati da 10 punti in 4 gare, fanno visita alla sorprendente capolista Ravenna. Con Fabio Liverani è inevitabile tornare subito sulle critiche a lui rivolte dal sindaco Stefano Bandecchi (che hanno tra l’altro generato forti dissensi sui social). "Tutti possono avere le proprie idee – commenta il tecnico rossoverde – e cercherò di prendere alcuni suoi consigli. Credo si riferisse al girone facile, ma credo che di facile nel calcio non ci sia mai nulla prima di giocare. E per la Ternana non c’è niente di facile, soprattutto perché fino a poco tempo fa si parlava di fallimento. Io, Mangiarano e Mammarella abbiamo provato a rassicurare i calciatori e i tifosi in un periodo di destabilizzazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
