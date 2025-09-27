La svolta europea | Siamo già in guerra ibrida con la Russia
L’Europa è già dentro una guerra ibrida con la Russia. Non è un allarme generico, ma la diagnosi netta del commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, che in un’intervista a France24 ha elencato la sequenza di azioni attribuite a Mosca: disinformazione, sabotaggi, uso dell’ immigrazione come arma politica. La novità è nella cornice: non si parla più di rischi astratti, ma di un conflitto in corso che non si limita al fronte ucraino e che mette nel mirino la stabilità interna dell’Unione. Dombrovskis ha ricordato come la Russia parli apertamente di invadere altri Paesi, anche membri Ue e Nato, e ha legato queste minacce al nuovo progetto del “ muro di droni ” voluto da Bruxelles per proteggere i confini orientali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
