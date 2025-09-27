La super pasticceria casertana che è anche una grande pizzeria
Siamo a Maddaloni: Lombardi è una storica pasticceria, fondata nel 1948, che nel 2023 si è rimessa in gioco diventando anche pizzeria. Quest'anno ha conquistato i Tre Spicchi nella guida Pizzerie d'Italia 2026. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: super - pasticceria
