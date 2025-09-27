Destinazioni turistiche sempre troppo simili, le stesse foto sui social nei soliti luoghi, pratiche omologate e una certa standardizzazione tra globalizzazione e fattori di overtourism. Il turismo sta diventando tutto uguale? Non per lei, la giovane ravennate Micol Ballerin che entro il trentesimo compleanno il 7 dicembre vuole raggiungere quota cento Paesi visitati (ne mancano cinque). Dalle repubbliche ex sovietiche, i suoi luoghi del cuore, alla Cina, dalla Micronesia alla Nuova Zelanda, dalla Transnistria a Chernobyl. Di lavoro accompagna turisti stranieri in Italia, per passione viaggia di continuo in luoghi dove è spesso l’unico volto ‘forestiero’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia di Micol Ballerin, trent’anni e (quasi) 100 Paesi del mondo visitati