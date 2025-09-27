La storia del concorso per Oss in Campania nel 2025 | nuove regole per evitare imbrogli alle prove

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

De Luca indica quale sarà la nuova procedura per un concorso "pulito": busta con le prove consegnata il giorno prima a carabinieri e Finanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: storia - concorso

La storia dei 193 docenti nelle Marche costretti a rifare il concorso a settembre, a scuole già iniziate, per gli errori della commissione. Cosa è successo

László Nemes ci racconta Orphan, in concorso a Venezia 82: «È la storia di mio padre e dei traumi del Novecento»

Racconta la vera storia di un ragazzo che si ribella al proprio destino criminale "Ammazzare stanca", il nuovo film di Daniele Vicari presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, che sarà nei cinema dal 4 dicembre

storia concorso oss campaniaLa storia del concorso per Oss in Campania nel 2025: nuove regole per evitare imbrogli alle prove - Di inchiesta giudiziaria si parla da settimane, ma per ora nessuna procura ha reso noto un impianto investigativo sul concorso per oss (operatori socio- Secondo fanpage.it

storia concorso oss campaniaScandalo concorso OSS Campania: sospeso per compravendita di posti, ecco la verità e cosa succede adesso - Ecco cosa è accaduto, le parole del Governatore De Luca e le nuove misure previste dalla Re ... Si legge su ticonsiglio.com

Cerca Video su questo argomento: Storia Concorso Oss Campania