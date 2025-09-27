La stazione degli autobus di San Donato è senza luci | Appena cala il sole tutto piomba nell’oscurità

San Donato Milanese (Milano) – “Manca l’illuminazione. Di sera, la stazione degli autobus di San Donato resta al buio”. La segnalazione, in arrivo dal Comitato dei pendolari di Paullo e dalla lista civica Paullo Nuova, riguarda il grande hub in corrispondenza del terminal della M3, punto di approdo e di partenza per decine di linee di superficie che assicurano i collegamenti fra i comuni della Paullese e quelli della via Emilia. È qui che, stando anche ai sopralluoghi eseguiti dagli attivisti di Paullo, da giorni manca l’illuminazione: pensiline e aree di attesa piombano nell’oscurità, dopo il tramonto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

