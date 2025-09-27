La stazione degli autobus di San Donato è senza luci | Appena cala il sole tutto piomba nell’oscurità
San Donato Milanese (Milano) – “Manca l’illuminazione. Di sera, la stazione degli autobus di San Donato resta al buio”. La segnalazione, in arrivo dal Comitato dei pendolari di Paullo e dalla lista civica Paullo Nuova, riguarda il grande hub in corrispondenza del terminal della M3, punto di approdo e di partenza per decine di linee di superficie che assicurano i collegamenti fra i comuni della Paullese e quelli della via Emilia. È qui che, stando anche ai sopralluoghi eseguiti dagli attivisti di Paullo, da giorni manca l’illuminazione: pensiline e aree di attesa piombano nell’oscurità, dopo il tramonto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: stazione - autobus
Autobus, dalla stazione a via Santa Maria: da fine luglio attiva la nuova linea
Nuova stazione degli autobus : "Occasione per la mobilità"
Nuove attività commerciali alla stazione degli autobus: Sondrio ci riprova
Stazione Assisi, autobus Link Assisi per piazza Matteotti direzione Il Baccanale - facebook.com Vai su Facebook
La stazione degli autobus di San Donato è senza luci: “Appena cala il sole, tutto piomba nell’oscurità” - L’area è spesso teatro di bivacchi, giacigli improvvisati, presenze sospette: viaggiatori a rischio, più controlli. Riporta ilgiorno.it
San Donato Milanese, autobus tampona un camion: la colonna dei mezzi di soccorso - Sulla strada Paullese, all'altezza di San Donato Milanese, un autobus con a bordo 20 persone ha tamponato un mezzo pesante. Scrive video.corriere.it