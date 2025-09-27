La stagione da Fondazione Ica Osborne Costabile e Hammond

Ilgiorno.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oliver Osborne (Edimburgo, 1985) presenta The Sleeping Guard, la sua prima personale a Fondazione ICA Milano, a cura di Alberto Salvadori. Una selezione di dipinti e disegni inediti realizzati dall’artista nell’ultimo decennio. The Sleeping Guard sarà visitabile sino a sabato 8 novembre al primo piano della Fondazione, insieme ai progetti espositivi di Lewis Hammond al piano terra e di Isabella Costabile nella project room. Per la sua prima personale in un’istituzione italiana, attraverso le opere scelte Osborne esplora ciò che la pittura è ancora in grado di comunicare nell’era digitale. I suoi lavori intrecciano riferimenti alla storia dell’arte, alla narrazione personale e al contesto locale milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la stagione da fondazione ica osborne costabile e hammond

© Ilgiorno.it - La stagione da Fondazione Ica. Osborne, Costabile e Hammond

In questa notizia si parla di: stagione - fondazione

Fondazione stagione 3: recensione completa e approfondita

Fondazione Stagione 3: le interviste ai protagonisti

Fondazione – Stagione 3, episodio 2: la spiegazione del finale

stagione fondazione ica osborneLa stagione da Fondazione Ica. Osborne, Costabile e Hammond - Oliver Osborne (Edimburgo, 1985) presenta The Sleeping Guard, la sua prima personale a Fondazione ICA Milano, a cura ... Da msn.com

Fondazione 3, recensione: la stagione della svolta è anche quella più riuscita - Fin dalla prima stagione, Fondazione ha fatto parlare di sé poiché si è allontanata da subito dal corposo e complesso materiale di partenza, ovvero il ciclo letterario di Isaac Asimov, per dar vita a ... Come scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Stagione Fondazione Ica Osborne