Una performance più che una sfilata, una staging che fonde arte e moda in un’ illusione teatrale. È così che SUNNEI ha presentato la sua collezione SpringSummer 2026, scegliendo di collaborare con Christie’s, storica casa d’aste internazionale. Niente realmente in vendita, eppure tutto appare disponibile: un’ asta immaginaria che trasforma la moda in un gioco di riflessi, dove finzione e realtà si specchiano fino a confondersi. Il pubblico, sospeso in un’atmosfera surreale e volutamente ambigua, ha vissuto una vera e propria illusione collettiva. Il valore non stava negli abiti, ma nel desiderio che essi riuscivano a generare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - La SS26 di SUNNEI lascia il palcoscenico con un’asta