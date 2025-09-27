La Spezia donna accusa un sindacalista | Mi ha violentata
L’incontro avvenuto nella casa di lui ad Arcola. Sospeso l’incidente probatorio per consentire alle parti la lettura delle migliaia di messaggi tra i due: la difesa ha prodotto 800 pagine di chat che smentirebbero l’abuso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: spezia - donna
La Spezia, donna uccisa a coltellate: l’ex si è costituito
Femminicidio a La Spezia, donna di 54 anni uccisa dall'ex: l'uomo si è costituito
La Spezia, 54enne uccisa a coltellate dall'ex marito: lui aveva il divieto di avvinamento. La donna lascia due figli
Le immagini dell'incendio nella cantina a Fossitermi. Leggi qui: https://gazzettadellaspezia.com/cronaca/item/167623-incendio-in-una-cantina-a-fossitermi-salvata-una-donna Video di Ermete Vinci e Lorenzo Mazzocchetti - facebook.com Vai su Facebook
La Spezia, donna accusa un sindacalista: “Mi ha violentata” - Sospeso l’incidente probatorio per consentire alle parti la lettura delle migliaia di messaggi tra i due: la ... Si legge su ilsecoloxix.it
Violenza sessuale sulla compagna. Racconto-choc, sindacalista nei guai - Nei messaggi fra i due nei giorni successivi all’episodio emergerebbe però una situazione diversa. msn.com scrive