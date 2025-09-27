La Spezia donna accusa un sindacalista | Mi ha violentata

L’incontro avvenuto nella casa di lui ad Arcola. Sospeso l’incidente probatorio per consentire alle parti la lettura delle migliaia di messaggi tra i due: la difesa ha prodotto 800 pagine di chat che smentirebbero l’abuso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

