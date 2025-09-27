la soffiata alla procura e il jolly tenuto nascosto sei mesi

Un silenzio durato sei mesi, interrotto solo da un comunicato di precisazione un po' stizzita, quando il circo mediatico intorno al caso Garlasco aveva superato il livello di guardia. Eppure, nel silenzio con cui la Procura di Pavia ha condotto l'indagine su Andrea Sempio, era palpabile una certezza assoluta dei pm sulla solidità del materiale che portava ad accusare per l'uccisione di Chiara Poggi un colpevole diverso da Alberto Stasi. Era una certezza che appariva non giustificata dalla parte emersa dell'inchiesta, quella che ufficialmente aveva dato il via al nuovo fascicolo: le tracce del Dna di Sempio sulle unghie della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

