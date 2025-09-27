La Società Canottieri Lecco compie 130 anni | Un' eternità e un attimo
Lecco, 27 settembre 2025 – Centotrenta candeline sulla torta della Società Canottieri Lecco. Era il 27 settembre 1895, una domenica, quando 28 lecchesi uniti dall'amicizia e dallo spirito sportivo, si ritrovarono al Caffè del Teatro Sociale di Lecco e fondarono la Società Canottieri Lecco, “allo scopo di contribuire allo sviluppo del canottaggio a scopo igienico”, come recita lo Statuto. Fucina di campioni. Da quella domenica di 130 anni fa, grazie al sostegno di generazioni di soci, presidenti e consiglieri, la Canottieri Lecco è cresciuta fino a diventare una delle più antiche e prestigiose società sportive italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La Società Canottieri ha ospitato sabato scorso la manifestazione organizzata dalla Futura-Sub Dive Team - facebook.com Vai su Facebook
Canottieri Lecco compie 130 anni: documenti, bandiere e trofei in mostra - Sabato 6 settembre alle 18 verrà inaugurata al Palazzo delle Paure la mostra "Canottieri Lecco. Segnala ilgiorno.it