La Società Canottieri Lecco compie 130 anni | Un' eternità e un attimo

Lecco, 27 settembre 2025 – Centotrenta candeline sulla torta della Società Canottieri Lecco. Era il 27 settembre 1895, una domenica, quando 28 lecchesi uniti dall'amicizia e dallo spirito sportivo, si ritrovarono al Caffè del Teatro Sociale di Lecco e fondarono la Società Canottieri Lecco, “allo scopo di contribuire allo sviluppo del canottaggio a scopo igienico”, come recita lo Statuto. Fucina di campioni. Da quella domenica di 130 anni fa, grazie al sostegno di generazioni di soci, presidenti e consiglieri, la Canottieri Lecco è cresciuta fino a diventare una delle più antiche e prestigiose società sportive italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

