La situazione a Gaza mi terrorizza è sconvolgente Quello che sta accadendo è nient’altro che un genocidio ed è scioccante | lo sfogo di Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence ha preso posizione a favore della Palestina durante la conferenza stampa di “Die My Love” al Festival del Cinema di San Sebastián sulla guerra in atto: “La situazione a Gaza mi terrorizza, è sconvolgente. Quello che sta accadendo è nient’altro che un genocidio ed è scioccante oltre che inaccettabile”. E ancora: “Ho paura per i miei figli, per tutti i nostri figli”, ha detto la star di Hollywood, che presenterà il film anche a Roma in occasione della nuova edizione della Festa del Cinema (15-26 ottobre). L’attrice premio Oscar ha poi parlato dell’attuale politica statunitense, affermando che la situazione la rende “molto triste” perché “la mancanza di rispetto e l’impoverimento del dibattito stanno diventando la normalità per le nuova generazioni che crescono oggi negli Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

