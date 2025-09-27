La sirena di un camion dei pompieri in azione per le vie di New York – Il video

Open.online | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 27 settembre 2025 Il tipico suono di una sirena del camion dei pompieri in azione per le vie di New York Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sirena - camion

La sirena di un camion dei pompieri in azione per le vie di New York - (Agenzia Vista) Il tipico suono di una sirena del camion dei pompieri in azione per le vie di New York<br/>Fonte: Agenzia Vista / ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Incendio di sterpaglie, a fuoco anche un’oliveta. Pompieri in azione a Signa - Firenze, 1 luglio 2025 – Vigili del fuoco in azione nel Comune di Signa, nei pressi del cimitero di San Miniato in via di Castelletti, per un incendio di sterpaglie che sta interessando anche ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sirena Camion Pompieri Azione