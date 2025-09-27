La sinistra che rimuove Hamas

Ilfoglio.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pedro Sánchez, premier spagnolo. Magdalena Andeon, ex prima ministra svedese. Frans Timmermans, già vicepresidente della Commissione europea. Elly Schlein, segretaria del Partito democratico. St. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la sinistra che rimuove hamas

© Ilfoglio.it - La sinistra che rimuove Hamas

In questa notizia si parla di: sinistra - rimuove

sinistra rimuove hamasLa sinistra che rimuove Hamas - L’incredibile lettera di Sanchez, Schlein & co sullo stato palestinese Pedro Sánchez, premier spagnolo. Segnala ilfoglio.it

sinistra rimuove hamasL'inchiesta de Il Tempo in Senato, l'appello di FdI alla sinistra: "Chiarite i legami con Hamas" - L’inchiesta de Il Tempo sui legami tra la sinistra italiana e uomini ritenuti di Hamas in Italia finisce al Senato grazie a un’iniziativa ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinistra Rimuove Hamas