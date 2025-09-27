la serie tv spider man noir reinterpreta un villain storico e i fan gioiscono

Nel vasto e intricato multiverso Marvel, dove le varianti di eroi e villain abbondano, una delle figure più affascinanti e oscure sta per fare il suo ritorno in una veste completamente inedita. Stiamo parlando di Molten Man, un classico avversario di Spider-Man, che si appresta a debuttare in una versione reinventata e decisamente più inquietante nell’universo di Spider-Man Noir, con il nuovo e suggestivo nome di Plasma-Man. Molten Man, creato dalle menti geniali di Stan Lee e Steve Ditko, fece la sua prima apparizione in The Amazing Spider-Man #28 nel lontano 1965. Un villain iconico, il cui corpo fuso e incandescente ha terrorizzato generazioni di lettori. 🔗 Leggi su Screenworld.it

