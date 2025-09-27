La sedicente infermiera | Sua figlia è in fin di vita il finto medico chiede soldi | l' anziana capisce che è un raggiro

Tutte le truffe sono meschine ma ci sono truffe più meschine di altre. Quelle che vengono perpetrate facendo leva su argomenti che riguardano la salute e l'incolumità delle persone care sono le peggiori.E' accaduto l'altro giorno a Cesena. Una signora di circa settant'anni, con una figlia di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it