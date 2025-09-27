La seconda separazione con Francesca Tocca per me è stata molto difficile Non c’è stato alcun tradimento si cambia | Raimondo Todaro single a Verissimo

Raimondo Todaro è stato ospite al salotto di “Verissimo” per raccontare di essere tornato single. Infatti per la seconda volta con Francesca Tocca non è andata a buon fine, dopo 11 anni di matrimonio. I due infatti sono definitivamente allontanati A confessarlo è stata la Tocca stessa durante un intervento da Silvia Toffanin lo scorso aprile: “Ci siamo resi conto entrambi, dopo aver dato tutti noi stessi a questa relazione, che più andavamo avanti più forzavamo la cosa, e ci stavamo facendo del male. Abbiamo cercare di salvare il matrimonio, la relazione, per il bene nostro, per il bene della bambina e anche dei nostri genitori perché non è mai una bella cosa, da persone adulte e mature. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Raimondo Todaro: «Francesca Tocca con me non era felice e non lo sopportavo. Mi hanno trovato altri due tumori, uno è maligno» - Ospite nella puntata di Verissimo di sabato 27 settembre 2025, Raimondo Todaro parla apertamente della fine della storia con Francesca Tocca, la donna con cui ha condiviso anni di ... Secondo msn.com

Verissimo, Raimondo Todaro e la separazione da Francesca Tocca: "Non ho rimpianti, la vita va avanti" - Raimondo Todaro è stato ospite oggi, sabato 27 settembre, a Verissimo per parlare apertamente della fine della sua relazione con la moglie e collega Francesca Tocca. Come scrive adnkronos.com