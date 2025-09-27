La scuola musicale GB Pergolesi di Jesi dà il via all’anno scolastico festeggiando 50 anni in musica

JESI – Dal 1976 la Scuola Musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi è al fianco di chi ama la musica e opera in città per la valorizzazione, la conoscenza e l’insegnamento musicale. Con l’apertura delle iscrizioni dell’anno scolastico 20252026 per l’istituto musicale jesino - convenzionato con il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

