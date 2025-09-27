La Schlein tace e i dem la pressano L' appello di Conte | Ora riflettete

L'appello a evitare provocazioni e forzature rivolto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli attivisti della Flotilla, in navigazione verso Gaza, piomba come un fulmine sul campo largo. Le parole del capo dello Stato rovinano i piani della segretaria del Pd Elly Schlein (foto), mettendola quasi spalle al muro. L'ala riformista dei democratici coglie subito l'assist e spinge il piede sull'acceleratore per far cambiare linea alla segretaria che però tace. Il leader 5s Giuseppe Conte, al contrario, cambia idea: "Quello che posso fare da leader politico che ritiene questo progetto di Flotilla di grande valore, di fronte all'iniziativa di Mattarella, è dire: fate un supplemento di riflessione, valutate bene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Schlein tace e i dem la pressano. L'appello di Conte: "Ora riflettete..."

