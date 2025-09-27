La sanità accorcia le distanze Nasce il chatbot per i cittadini

La sanità si apre alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, per agevolare il rapporto con il cittadino. L’Azienda Usl Toscana nord ovest inaugura infatti il chatbot “WhatASL”. Lanciata per offrire informazioni utili in modo semplice, immediato e accessibile anche da smartphone, il chatbot si arricchisce ora delle potenzialità dell’intelligenza artificiale. A partire da lunedì 29 settembre, chi contatterà il numero 050 954666 tramite WhatsApp potrà interagire non solo con i consueti menù e pulsanti, ma anche con un assistente virtuale intelligente, capace di dialogare in modo naturale e colloquiale, proprio come le più note applicazioni basate su AI. 🔗 Leggi su Lanazione.it

