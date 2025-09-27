La Russia sta addestrando paracadutisti cinesi Cosa c' è dietro la mossa di Putin

I rapporti tra Russia e Cin a potrebbero essere più profondi di quanto non si pensi. Alcuni documenti riservati pubblicati sul web dal gruppo di hacker Black Moon sottolineano un importante rafforzamento della partnership militare sino-russa. In particolare, Mosca starebbe contribuendo ad addestrare ed equipaggiare le forze aviotrasportate cinesi nelle tattiche d'assalto e nella guerra ibrida. Gli accordi dettagliati, tratti dai server russi, offrono uno sguardo raro sul funzionamento interno di una relazione militare sempre più stretta che alcuni esperti arrivano a definire come una quasi alleanza, nonostante la mancanza di un trattato di difesa reciproca tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

