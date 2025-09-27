Se non suscitasse orrore o raccapriccio per le cataste di morti con cui sta provando faticosamente ad allargare il perimetro del Russkiy Mir, ci sarebbe da restare ammirati per come uno stato fallito – una sorta di Venezuela atomico – sia riuscito in questi anni a infiltrare i gangli del sistema nervoso dell’Occidente e a colonizzarne stabilmente il corpo politico-giornalistico e l’immaginario popolare, al punto da presentarsi come una alternativa forse più povera, ma più sana e invidiabile alle degradate democrazie euro-atlantiche. Lo spazio vitale che la Russia ha nel frattempo occupato con maggiore facilità non è infatti rappresentato dai territori del mondo post-sovietico, che è ben lontano dal ricostituirsi, ma dalle opinioni pubbliche dei Paesi che, teoricamente, avevano festeggiato la capitolazione dell’U come una vittoria irreversibile – la “fine della storia” – e ora si scoprono a pensare di avere fatto il passo più lungo della gamba e di avere infranto quell’ordine politico naturale, che esige per il Paese più grande del mondo i diritti che la sua storia e geografia smisurata gli suggeriscono da secoli e che sarebbe quindi prudente rispettare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

La Russia ha la golden share sia della maggioranza sia dell'opposizione italiana