La Russia ha la golden share sia della maggioranza sia dell’opposizione italiana

Linkiesta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se non suscitasse orrore o raccapriccio per le cataste di morti con cui sta provando faticosamente ad allargare il perimetro del Russkiy Mir, ci sarebbe da restare ammirati per come uno stato fallito – una sorta di Venezuela atomico – sia riuscito in questi anni a infiltrare i gangli del sistema nervoso dell’Occidente e a colonizzarne stabilmente il corpo politico-giornalistico e l’immaginario popolare, al punto da presentarsi come una alternativa forse più povera, ma più sana e invidiabile alle degradate democrazie euro-atlantiche. Lo spazio vitale che la Russia ha nel frattempo occupato con maggiore facilità non è infatti rappresentato dai territori del mondo post-sovietico, che è ben lontano dal ricostituirsi, ma dalle opinioni pubbliche dei Paesi che, teoricamente, avevano festeggiato la capitolazione dell’U come una vittoria irreversibile – la “fine della storia” – e ora si scoprono a pensare di avere fatto il passo più lungo della gamba e di avere infranto quell’ordine politico naturale, che esige per il Paese più grande del mondo i diritti che la sua storia e geografia smisurata gli suggeriscono da secoli e che sarebbe quindi prudente rispettare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

la russia ha la golden share sia della maggioranza sia dell8217opposizione italiana

© Linkiesta.it - La Russia ha la golden share sia della maggioranza sia dell’opposizione italiana

In questa notizia si parla di: russia - golden

Ops UniCredit Banco BPM, Tar Lazio accoglie parzialmente ricorso su golden power, resta obbligo di uscita dalla Russia e acquisto titoli del Tesoro

Golden power, Mef comunica a Bruxelles: prescrizioni su UniCredit decadute, regole definite per operazioni in Russia

Golden power, Mef comunica a Bruxelles: prescrizioni su UniCredit decadute, regole definite per operazioni in Russia

Unicredit-Bpm, Giorgetti: «Golden power corretto per mitigare i rischi sulla Russia» - Gira tutta attorno al rischio Russia la decisione del governo di ricorrere al Golden power per porre paletti all'offerta, ora ritirata, di Unicredit su Banco Bpm. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Russia Ha Golden Share