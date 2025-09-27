La Ruota Della Fortuna Barbara Garofano | Chi E’ E Che Lavoro Fa!
Campionessa per caso? No, per talento: Barbara incanta La Ruota della Fortuna. Scopri come una donna di provincia ha conquistato il pubblico e sfiorato 100mila euro in pochi giorni. Le luci dello studio si accendono, la ruota gira e Barbara Garofano conquista il cuore del pubblico! A “La Ruota della Fortuna”, è successo davvero: la celebre Fiat Panda Gialla, diventata una vera e propria icona del programma, ha finalmente trovato una nuova proprietaria. E quella proprietaria è lei, Barbara, una donna semplice ma determinata, che con sorriso e sangue freddo ha incantato tutti. Barbara arriva da Guardia Sanframondi, piccolo gioiello in provincia di Benevento noto per il buon vino e l’olio d’oliva. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Chi è Barbara Garofano, la campionessa di “La Ruota della Fortuna” - Barbara Garofano è la nuova campionessa di “La Ruota della Fortuna”, celebre quiz televisivo condotto da Gerry Scotti, diventata protagonista grazie a una straordinaria serie di vittorie culminate con ... Secondo spettegolando.it
Alla Ruota della Fortuna Barbara Garofano da Guardia Sanframondi vince l’auto e un bottino da record - La concorrente, ristoratrice e beniamina di 250 bambini, conquista il pubblico con la sua simpatia e preparazione, portando a casa un montepremi mai visto nella storia del game show. Come scrive casertaweb.com