Il futuro delle infrastrutture del territorio, dal porto di Ravenna agli aeroporti di Forlì e Rimini, passando per la via Emilia e il Lotto Zero della Secante di Cesena. E poi il ruolo delle università e del mondo della formazione chiamati a plasmare i talenti di domani. La nona edizione di ‘Fattore R’, il Forum Economico della Romagna che ieri ha coinvolto oltre 450 persone riunite all’interno del teatro Bonci di Cesena davanti a un’autorevole gruppo di relatori, ha avuto come focus il tema degli investimenti. Ad aprire i lavori è stato il presidente della Regione Michele De Pascale: "Veniamo da una congiuntura negativa di 29 mesi, situazione inedita per la nostra regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Romagna in scena al Bonci: "Siamo la California d’Europa"