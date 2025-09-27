La Romagna in scena al Bonci | Siamo la California d’Europa
Il futuro delle infrastrutture del territorio, dal porto di Ravenna agli aeroporti di Forlì e Rimini, passando per la via Emilia e il Lotto Zero della Secante di Cesena. E poi il ruolo delle università e del mondo della formazione chiamati a plasmare i talenti di domani. La nona edizione di ‘Fattore R’, il Forum Economico della Romagna che ieri ha coinvolto oltre 450 persone riunite all’interno del teatro Bonci di Cesena davanti a un’autorevole gruppo di relatori, ha avuto come focus il tema degli investimenti. Ad aprire i lavori è stato il presidente della Regione Michele De Pascale: "Veniamo da una congiuntura negativa di 29 mesi, situazione inedita per la nostra regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: romagna - scena
Un tuffo nel cuore della Romagna con la commedia "Trapulòn" in scena al Plautus Festival
Un tuffo nel cuore della Romagna con la commedia "Trapulòn" in scena al Plautus Festival
Serata di memoria e poesia a Mercato, Denis Campitelli porta in scena "Purbión di Romagna"
Ieri è andato in scena a Colpi di scena (Accademia Perduta Romagna Teatri), Raccontavamo qui questo nuovo lavoro di Stefano Cordella #recensione #dalnostroarchivio - facebook.com Vai su Facebook
La Romagna in scena al Bonci: "Siamo la California d’Europa" - Il monito di Patuelli (Abi): "Per non perdere competitività il modello deve essere aggiornato". msn.com scrive
Il Forum della Romagna va a teatro. Sul palco sale il futuro del territorio - La Romagna economica si dà appuntamento al Teatro Bonci di Cesena nell’ambito della nona edizione di Fattore R - Da msn.com