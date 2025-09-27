La Rivoluzione Solare | un compleanno in viaggio che può portarci fortuna

Vanityfair.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passare il proprio compleanno lontano da casa può aiutarci a stare meglio, aggiungendo fortuna ai prossimi mesi. Ecco che cos’è la rivoluzione solare e perché è importante capire dove trascorrerla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la rivoluzione solare un compleanno in viaggio che pu242 portarci fortuna

© Vanityfair.it - La Rivoluzione Solare: un compleanno in viaggio, che può portarci fortuna

In questa notizia si parla di: rivoluzione - solare

rivoluzione solare compleanno viaggioLa Rivoluzione Solare: un compleanno in viaggio, che può portarci fortuna - Passare il proprio compleanno lontano da casa può aiutarci a stare meglio, aggiungendo fortuna ai prossimi mesi. Riporta vanityfair.it

Trend “compleanno mirato”: si viaggia per allineare gli astri e migliorare l’anno che verrà - Spiega Marco Celada, fisico cibernetico di formazione e astrologo, nel suo libro Compleanno di Rivoluzione: “Se nel giorno del nostro compleanno astronomico ci troviamo in un luogo al mondo piuttosto ... Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Rivoluzione Solare Compleanno Viaggio