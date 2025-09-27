La riforma dell’accesso a Medicina è un pasticcio giuridico | così si crea il paradosso dei ‘promossi non ammessi’
È in corso in tutto il paese il triste esperimento della riforma dell’accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria. La riforma è un pasticcio giuridico varato in tutta fretta e con scarsa competenza, per pure ragioni demagogiche, e sortisce l’effetto di scontentare non solo i docenti ma anche gli studenti che dovevano essere i destinatari del “favore”. I difetti della riforma sono troppi e troppo grandi per essere discussi in un solo post; mi limiterò pertanto ad analizzarne uno solo: l’uso dell’ esame di profitto come prova concorsuale. La riforma prevede un semestre (di due mesi e mezzo) al quale tutti gli studenti che lo desiderano possono iscriversi per seguire tre corsi erogati su programmi definiti dal Ministero, al termine dei quali sono previsti tre esami scritti a quiz o “a completamento” (completare una frase con una parola mancante) preparati dal Ministero (quindi non dai docenti che erogano i corsi) e uguali su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
