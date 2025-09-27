Il fulmine che non ti aspetti, e questa volta i droni non c'entrano nulla. L'appello del Capo dello Stato arriva intorno all'ora di pranzo, provocando un vero e proprio corto circuito al Nazareno, «mettetevi subito in contatto con Arturo Scotto» a bordo della Flotilla. Passano i minuti ed il nervosismo cresce, anche perché gli "infidi" della minoranza si affrettano a dichiarare alle agenzie una lunga serie di adesioni all'invito lanciato da Sergio Mattarella: «Da lui parole di buon senso». Basta scorrere i nomi: Pina Picierno, Lorenzo Guerini, Filippo Sensi, Graziano Delrio, tutti gli esponenti più tiepidi verso l'epica impresa della Flotilla, e non c'è da aggiungerlo, oppositori di Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La richiesta di Mattarella spacca il Pd. Imbarazzo Schlein, Avs e M5S tirano dritto