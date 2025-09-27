La revisione finale del Pnrr e le aspettative deluse di Salvini

La revisione finale del Pnrr vale 14 miliardi (7 per cento del piano). Lo ha detto ieri il ministro per il Pnrr e l'Europa, Tommaso Foti, par.

Intanto il governo affronta il rush finale: giovedì andrà in cabina di regia la proposta di revisione da inviare a #Bruxelles per l’ultimo miglio del piano, per l’acqua ci sono 1,2 miliardi di investimenti non spesi da rilanciare - X Vai su X

La revisione finale del Pnrr e le aspettative deluse di Salvini - Tra misure in fortissimo ritardo e quelle che hanno guadagnato risorse aggiuntive, c'è chi subirà un duro colpo: sarà Palazzo Chigi a mantenere il coordinamento sul Piano casa del ministro dei Traspor ... Da ilfoglio.it

Pnrr, revisione da 14 miliardi per eliminare gli ostacoli - La proposta di revisione del Pnrr "ci permette di superare diverse criticità e di allocare le risorse in maniera più efficiente, anche attraverso il ricorso a nuovi strumenti finanziari. Lo riporta ansa.it