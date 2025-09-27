La revisione finale del Pnrr e le aspettative deluse di Salvini

Ilfoglio.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La revisione finale del Pnrr vale 14 miliardi (7 per cento del piano). Lo ha detto ieri il ministro per il Pnrr e l’Europa, Tommaso Foti, par. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la revisione finale del pnrr e le aspettative deluse di salvini

© Ilfoglio.it - La revisione finale del Pnrr e le aspettative deluse di Salvini

In questa notizia si parla di: revisione - finale

revisione finale pnrr aspettativeLa revisione finale del Pnrr e le aspettative deluse di Salvini - Tra misure in fortissimo ritardo e quelle che hanno guadagnato risorse aggiuntive, c'è chi subirà un duro colpo: sarà Palazzo Chigi a mantenere il coordinamento sul Piano casa del ministro dei Traspor ... Da ilfoglio.it

revisione finale pnrr aspettativePnrr, revisione da 14 miliardi per eliminare gli ostacoli - La proposta di revisione del Pnrr "ci permette di superare diverse criticità e di allocare le risorse in maniera più efficiente, anche attraverso il ricorso a nuovi strumenti finanziari. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Revisione Finale Pnrr Aspettative