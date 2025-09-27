La rapina e i colpi di mitra | due feriti grave un carabiniere in pensione Catturato il malvivente
L'assalto armato sfocia nel sangue. È di due feriti, il rapinatore e un carabiniere in pensione di 75 anni che lo ha bloccato, il bilancio della rapina a mano armata compiuta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: rapina - colpi
Tentano una rapina nella villa di Valentino Garavani a Roma mentre lo stilista è in casa: ladri messi in fuga a colpi di pistola, è caccia alla “banda della Panda”
Furti seriali e una rapina con la pistola, 12 colpi in un mese e mezzo: 31enne arrestato
Terrore in stazione a Pesaro: prima la tentata rapina poi l’aggressione a colpi in testa
La rapina sfocia nel sangue, partono colpi di mitra: due feriti. Preso il malvivente - X Vai su X
Un uomo è stato ferito a colpi di pistola durante una rapina in strada, c'è un arresto - facebook.com Vai su Facebook
Rapina da film a Molfetta, svaligia una gioielleria ed esplode colpi di mitra nel parcheggio: due feriti – Video - Un uomo armato svaligia una gioielleria e spara nel parcheggio. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Rapina col mitra in mano, malvivente fermato da due carabinieri - Il rapinatore è stato bloccato da un carabiniere in congedo e da uno in borghese ... Da rainews.it