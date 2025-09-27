La rapina di Molfetta il carabiniere | Non mi sento un eroe Quando fai questo lavoro per tanto tempo ti rimane dentro

Un gesto di coraggio istintivo, pagato a caro prezzo ma che ha evitato il peggio: la rapina al Gran Shopping di Molfetta, nel parcheggio del centro commerciale, si è trasformata in un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - La rapina di Molfetta, il carabiniere: «Non mi sento un eroe. Quando fai questo lavoro per tanto tempo, ti rimane dentro»

L'ex carabiniere che ha fermato l'uomo col kalashnikov: "Mi ha sparato ma dovevo evitare la strage" - Carlo Piazzolla, 65 anni, è il militare in pensione che ieri al Gran Shopping di Molfetta ha immobilizzato nel parcheggio il rapinatore in fuga

