La Rai rinvia No Other Land | il dietrofront sulla messa in onda del documentario prevista per il 7 ottobre Spunta l’ombra di una telefonata politica

Doveva andare in onda il prossimo 7 ottobre, in prima serata su Rai Tre, ma la trasmissione di No Other Land è stata improvvisamente cancellata dal palinsesto. Il documentario – vincitore dell’Oscar 2025 e incentrato sulla vita dei palestinesi di Masafer Yatta, in Cisgiordania – racconta le demolizioni, le violenze e la resistenza quotidiana sotto l’occupazione israeliana. La data fissata non era casuale: la Rai aveva scelto proprio il secondo anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele per proporre un racconto dall’altra prospettiva, con l’obiettivo dichiarato di stimolare riflessione e confronto. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: rinvia - other

Nuovo assessore all’Urbanistica, Sala lascia la palla al Pd. Che rinvia tutto a settembre

Riccio rinvia il suo salto di qualità in Serie A? Si interrompe la trattativa tra quelle due squadre: quell’imprevisto blocca l’affare! Tutti i dettagli

Trump rinvia al primo agosto la scadenza per i negoziati sui dazi

Rai Tre - dopo averlo annunciato - rinuncia a mandare in onda No Other Land , film vincitore di un premio Oscar che era stato girato sia da Palestinesi che israeliani. Era programmato per il 7 ottobre: la “telefonata” di un politico (ancora ignoto) ha consigliato il - X Vai su X

Ryanair rinvia al 12 novembre l'obbligo della carta d'imbarco digitale #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Da No Other Land a Ufo Robot, film e serie Rai d'autunno - Dal grande cinema internazionale alle produzioni italiane, passando per film di genere e serie di respiro europeo, nelle proposte autunnali della Direzione Cinema e Serie Tv Rai c'è di tutto e di più. ansa.it scrive

‘No Other Land’ rimosso dal palinsesto Rai del 7 ottobre. Ecco perché - Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano il film è stato rimosso in seguito a quella che viene definita una “imposizione dall’alto” ... Scrive dire.it