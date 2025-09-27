La Rai celebra Il Fantasma dell' Opera con un cine-concerto | Gioele Muglialdo dirige il capolavoro muto

Si chiude con una pietra miliare del cinema muto il ciclo “Silent Sound” dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, che prevede la proiezione di film con colonna sonora eseguita dal vivo. Mercoledì 1° ottobre alle 20.30, all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, è il programma The. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: celebra - fantasma

God of War celebra i 20 anni con un DualSense in edizione limitata. Ma allo State of Play niente nuovo gioco di Kratos, e i fan sono delusi. https://gametimers.it/god-of-war-20-anniversario-i-fan-solo-un-dualsense-lo-state-of-play-delude-i-fan-del-fantasma-di - facebook.com Vai su Facebook

Il Fantasma dell'opera chiude il Silent Sound dell'Orchestra Rai - Si chiude con una pietra miliare del cinema muto il ciclo "Silent Sound" dell'Orchestra sinfonica nazionale della Rai, che prevede la proiezione di film con colonna sonora eseguita dal vivo. Come scrive msn.com

Rai, Guido Iannuzzi dona all'azienda l'opera U/O (unum/omnia) - In occasione del centenario della Radio e del 70° della TV, l'artista e dipendente Rai, Guido Iannuzzi, ha donato all'azienda la sua opera U/O (unum/omnia) che verrà esposta nella sede di viale ... Riporta ansa.it