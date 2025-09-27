La Rai celebra Il Fantasma dell' Opera con un cine-concerto | Gioele Muglialdo dirige il capolavoro muto

Si chiude con una pietra miliare del cinema muto il ciclo “Silent Sound” dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, che prevede la proiezione di film con colonna sonora eseguita dal vivo. Mercoledì 1° ottobre alle 20.30, all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, è il programma The. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

